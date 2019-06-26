Названы самые прибыльные вакансии в Петербурге

На первом месте - Программисты Java. Фото: Pixabay
На первом месте - Программисты Java. Фото: Pixabay

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал рынок вакансий и составил рейтинг самых привлекательных предложений от работодателей.

Данные актуальны на июнь текущего года. В Санкт-Петербурге на первом месте по привлекательности стоит Программист Java. Данным специалистам предлагается самая высокая заработная плата: в среднем 220 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку рейтинга заняла вакансия Директора по экономике и финансам (с функцией главного бухгалтера). Оклад таких работников варьируется от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

На третем месте — Директор по развитию направления в области СБ, слаботочные системы, СКС. Такие специалисты могут зарабатывать порядка 200 тысяч рублей в месяц.

На четвертом и пятом месте — вакансии Директора по информационным технологиям и Руководителя департамента безопасности соответсвенно. Возможность заработная на данных вакансиях составляет 190 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автокредиты в России теряют популярность.

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