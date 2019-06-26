Двое американских военных убиты в Афганистан

26 июня 2019 года в Кабуле были убиты двое военнослужащих из США.

Случившееся произошло после того, как в Кабул, столицу Афганистана, нанес визит Майк Помпео, госсекретарь США, сообщает ТАСС.

Имена убитых, а также обстоятельства их смерти пока не раскрываются. Пентагон должен сначала уведомить семьи погибших, после чего штаб-квартира Министерства обороны США сможет раскрыть личности убитых военных.

Напоминаем, что война в Афганистане продолжается 18 лет, которая началась после террористического акта 11 сентября 2001 года. Тогда два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолет упал на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый обрушился в 80 милях от города Питсбург. Россия официально поддержала вторжение США в Афганистан.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что Токио отреагировал на переброску военных из США на Ближний Восток. Японская сторона придерживается мнения, что дополнительный военный контингент, который насчитывает около тысячи американских солдат, на Ближнем Востоке спровоцирует обострение напряженности в регионе, отметил Нисимура.