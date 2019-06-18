Токио отреагировал на переброску военных из США на Ближний Восток

В Токио обеспокоены расположением на Ближнем Востоке дополнительных военных сил США. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции замгенсека правительства Японии Ясутоси Нисимура, передает агентство Киодо.

Японская сторона придерживается мнения, что дополнительный военный контингент, который насчитывает около тысячи американских солдат, на Ближнем Востоке спровоцирует обострение напряженности в регионе, отметил Нисимура.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Москва и Лондон рассматривают варианты для выхода из кризиса, включая возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Японии.

Отмечается, что встреча глав государств, станет последним для Терезы Мэй в качестве премьер-министра.