Возраст совершеннолетия и грань детства в РФ могут снизить

Лишь в 13 странах совершеннолетие наступает раньше 18 лет.

Лидер Федагентсва по делам молодежи считает, что возраст совершеннолетия в России можно снизить, о чем глава Росмолодежи Александр Бугаев сообщил РИА Новости 26 июня.

Бугаев заявил, что современные технологии размыли границы, которые определяют понятие “молодой человек. Дети взрослеют раньше, что дает предпосылки для обсуждения возраста совершеннолетия и верхней границы детского возраста. При этом он отметил, что нельзя сказать, пришло ли в России менять возраст достижения совершеннолетия.

Совершеннолетие означает полную гражданскую дееспособность. В большинстве стран 18 лет является установленным порогом. В провинциях Канады возраст составляет 19 лет, в четырех штатах США планка равна 19 и 21 году. Стран, где совершеннолетие наступает раньше 18 лет, всего 13. Например, взрослым в 17 лет можно стать в КНДР, в 16 — во Вьетнаме, а в 15 — в Иране, если ты мужчина.

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