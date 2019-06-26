Елена Крюковская становится 27-ым кандидатом в губернаторы Петербурга

Срок приема документов подходит к концу 30 июня. Фото: СПБИК
Срок приема документов подходит к концу 30 июня. Фото: СПБИК

Менеджер аптеки решила участвовать в гонке в качестве самовыдвиженца.

В избирательной комиссии Санкт-Петербурга взяли документы у Елены Крюковской, сообщили в СПБИК 26 июня в среду. Она становится 27-ым кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга.

Крюковская выступает в качестве самовыдвиженца.

Срок подачи документов истекает 30 июня, а выборы пройдут 8 сентября. Елена Крюковская является менеджером по профессии. Родилась в 1983 году, окончила ИВЭСЭП (институт внешнеэкономических связей, экономики и права) в 2004 году.

Некая Крюковская Елена Анатольевна раньше являлась экономическим консультантом в Выборге в качестве индивидуального предпринимателя, по данным ФНС — не исключено, что полная тезка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Олег Капитанов уходит на работу в Смольный.

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