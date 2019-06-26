Мужчина зарезал знакомую на Московском проспекте

Девушке было 18-19 лет.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый – мужчина 1980 года рождения, жертва – девушка 2001 года рождения, сообщили 26 июня Gazeta.SPb в Следственном комитете.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 25 июня в квартире по Московскому проспекту между мужчиной и девушкой вспыхнула ссора. Причиной стала личная неприязнь. В результате подозреваемый нанес своей жертве 10 ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

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