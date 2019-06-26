Полицией задержаны два злоумышленника, которые шантажировали геев из Петербурга

В Санкт-Петербурге задержана банда преступников, вымогавших деньги у лиц нетрадиционной ориентации.

В правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщают, что двое мужчин 35 и 37 лет отроду в течение четырех лет совершили как минимум шесть нападений на мужчин. Они вымогали у жертв деньги угрожая им физической расправой, также они шантажировали их тем, что расскажут на публику все подробности их личной жизни. Таким образом злоумышленники получали от 30 до 500 тысяч рублей. У некоторых жертв они вымогали деньги несколько раз.

На данный момент шантажисты находятся под стражей. После трех месяцев ареста они сознались еще в нескольких подобных преступлениях.

Региональное управление МВД уточнило, что все нападения происходили в Купчино три года назад — в 2017, но полиции удалось пообщаться с потерпевшими только 26 июня 2019 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейский и подельники задержаны за шантаж интимным видео.