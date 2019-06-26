Петербургская компания устанавливает в Тихвине новые лифты

В тихвинских домах идет замена 19 старых лифтов на новые. Они экономичнее на 30% и снабжены кнопками управления со шрифтом Брайля и речевым информатором, что важно для слабовидящих и слабослышащих.

На рынок Ленобласти вышла компания «МЛМ Нева трейд», которая с начала 2019 года установиле в Петербурге 368 лифтов, из них 287 — в рамках капитального ремонта.

«В Ленинградской области ситуация с заменой старых лифтов сложная: за 2018 год план по замене в рамках капремонта не был выполнен, многие жители пользуются изношенными и потенциально опасными лифтами. В этом году мы присоединились к решению социальной задачи в регионе по обеспечению населения новыми и качественными подъемниками», говорит региональный представитель Национального лифтового союза по СЗФО, гендиректор «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович.

По данным Минстроя, на начало 2016 года в Ленинградской области работало более 3,2 тыс. лифтов, из них почти половина нуждалась в замене. В 2018 году в регионе планировалось обновить 398 подъемников. По данным Фонда капремонта региона, по состоянию на конец июня текущего года, план по замене лифтов до конца не выполнен. В разной степени готовности находятся более 140 лифтов, а более 220 подъемников введены в эксплуатацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Комендантском проспекте мигрант выжил после падения в шахту лифта на 8 этаже