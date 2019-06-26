Члены делегаций шести стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегаты Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегации Польши покинули летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста.

Сегодня ПАСЕ возобновило участие России в работе организации с полным набором полномочий, сообщает телеканал RT. Все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации были отклонены большинством голосов.

Вопрос об участии России в сессии ПАСЕ обсуждался с ночи на 25 июня. Сперва ПАСЕ приняла разрешила России принять участие в съезде, потом ряд депутатов опротестовал эту резолюцию, и обсуждение продолжилось сегодня.

Российская сторона заявляла, покинет Страсбург и откажется от сотрудничества с ПАСЕ, если ей не вернут весь объем полномочий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации