ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации

Сессия ПАСЕ. Фото: официальный сайт ПАСЕ
Сессия ПАСЕ. Фото: официальный сайт ПАСЕ

Москве нужно будет выполнить ряд условий.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Уточняется, что полномочия российской делегации подтверждены, но от России все равно ждут выполнения ряда требований. Речь идет о рекомендациях, которые включили в резолюции 2014 и 2015 года. Москву просят без лишних слов отпустить украинских моряков, а также выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

ПАСЕ ждет, что Россия готова к диалогу и выполнит все указания не позднее апрельской сессии 2020 года. После того, как это решение огласили, украинская делегация вышла в центр зала и заявила, что не будет участвовать в ближайшее сессии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России.

По словам Залкалиани, в мае 2019 года в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы была зафиксирована принципиальная позиция по России, но страны Евросоюза не поддержали это решение.

делегация ПАСЕ
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ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации