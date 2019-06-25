МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Сессия ПАСЕ. Фото: официальный сайт ПАСЕ
Сессия ПАСЕ. Фото: официальный сайт ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что принятая ПАСЕ резолюции, которая позволяет дипломатам РФ снова полноправно участвовать в работе организации, вызывает у него сожаления.

По словам Залкалиани, в мае 2019 года в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы была зафиксирована принципиальная позиция по России, но страны Евросоюза не поддержали это решение.

«Наша позиция является последовательной», — написал Глава МИД 25 июня в Twitter.

25 июня в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, предполагающую равные права для всех делегаций, и пригласила Российскую сторону принять участие в июньской сессии.

Напомним, что РФ была временно исключена из участия в ассамблее в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за участие России в июньской сессии проголосовали 118 из 190 депутатов, 62 были против, 10 воздержались.

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