ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии

ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии. Фото: Wikipedia
ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии. Фото: Wikipedia

Россия сможет участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, такая резолюция принята этой ночью.

За участие России в июньской сессии проголосовали 118 из 190 депутатов, 62 были против, 10 воздержались.

Между тем в документе учтена возможность опротестовывать полномочия российской делегации.

Делегации Украины, Грузии и Великобритании подали 222 поправки к резолюции, но из них была принята только одна.

Обсуждение документа шло около 9 часов. Российская делегация уже прибыла в Страсбург.

Украина пригрозила прекратить участие в работе ПАСЕ, если полномочия России восстановят безо всяких условий. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Тереза Мэй, выступая в ПАСЕ, выступила за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею. Британский премьер-министр считает эту площадку доступным способом привлечь РФ к ответственности за нарушение прав человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

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