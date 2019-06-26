Эксперты назвали города с наибольшим количество автомобилей

Первое место, как ни странно, заняла столица.

Об этом стало известно благодаря «Автостату». Эксперты сообщают, что всего в России насчитывает около 43,5 миллионов легковых автомобилей. Огромное количество из них ездят по Москве, которая заняла первое место в рейтинге. Местные жители владеют 3,7 миллионами машин. Второе место занял Санкт-Петербург – здесь любителей автомобилей оказалось намного меньше. Согласно статистике, в Северной столице машин насчитывается около 1,75 миллионов. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург, по которому ездят 462 тысячи автомобилей. В пятерку также попали Новосибирск и Самара.

Напоминаем, что в прошлом месяце в России смогли продать на 18% меньше машин, чем за аналогичный период в 2018 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных автобусных маршрутов. Наиболее востребованными внутри страны этим летом стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте расположился маршрут Москва — Ростов-на-Дону и замыкает тройку Москва — Симферополь.