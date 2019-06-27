Стоимость высшего образования в России за год значительно выросла

В мае этого года учеба в вузе стала стоить на 15% дороже, чем стоила в мае прошлого года.

Согласно данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях в российских высших учебных заведениях. Об этом сообщают “Известия”.

К примеру, в прошлом месяце средняя стоимость семестра обучения в государственных и муниципальных российских вузах составляла 68,9 тысяч рублей, а вот в мае прошлого года это были цифры на 10 тысяч рублей меньше приблизительно.

Увеличилась и стоимость обучения в негосударственных вузах. Однако так тенденция закономерен, поскольку подобная же ситуация наблюдалась и прошлом году.

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