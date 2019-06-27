В Петербурге группу “Марсель” запер на крыше жилец дома, представившейся работником ТСЖ

Из-за этого инцидента музыканты и их команда оказались вынуждены провести несколько лишних часов на сильном ветре и холоде. Фото: PR-директор Марсель

Из-за этого инцидента музыканты и их команда оказались вынуждены провести несколько лишних часов на сильном ветре и холоде. Фото: PR-директор Марсель

Музыкантам пришлось вызывать сотрудников друзей с болгаркой.

Участники группы пришли на одну из петербургских крыш, чтобы снять видео на новую версию песни “Музыка крыш”. Снять видео музыканту смогли и даже больше, поскольку времени у них было еще на два часа больше.

Услышав движение и шум на лестнице к ним вышел один из жильцов дома и, представившись работником ТСЖ, попросил немедленно покинуть помещение. Однако, получив вежливый отказ и просьбу доснять ролик до конца, незнакомец в отместку занялся самоуправством и запер всех снаружи на замок.

“Из-за этого инцидента музыканты и их команда оказались вынуждены провести несколько лишних часов на сильном ветре и холоде, в ожидании подмоги. МЧС решили не вызывать, на помощь к музыкантам приехали друзья, спилив болгаркой замок на дверях чердака”, — пишут представители группы.

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