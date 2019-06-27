ЦИК РФ надеется на исправление ситуации в Петербурге

Николай Левичев. Фото: ЦИК РФ
Николай Левичев. Фото: ЦИК РФ

В Центральной избирательной комиссии России удивлены поведением представителей муниципальных избиркомов в Санкт-Петербурге.

Член комиссии Николай Левичев на заседании ЦИК заявил, что недоволен и удивлен позицией глав избирательных комиссий МО в Санкт-Петербурге. Он отметил, что картина представляет собой инфернальные ремейки выборов 2014 года, передает «Интерфакс Северо-Запад».

Кроме того, он рассказал, что у данной ситуации появились защитники, которые пытаются совершенно неуважительно по отношению к главе ЦИК оказать поддержку «местечковых деятелей».

Однако Левичев подчеркнул, что надеется на то, что рабочая поездка в Северную столицу поможет исправить сложившуюся ситуацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ревизоры из ЦИК прибыли в Санкт-Петербург с рабочим визитом для проверки сложившейся ситуации.

Николай Левичев проверка цик
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