ЦИК РФ надеется на исправление ситуации в Петербурге

В Центральной избирательной комиссии России удивлены поведением представителей муниципальных избиркомов в Санкт-Петербурге.

Член комиссии Николай Левичев на заседании ЦИК заявил, что недоволен и удивлен позицией глав избирательных комиссий МО в Санкт-Петербурге. Он отметил, что картина представляет собой инфернальные ремейки выборов 2014 года, передает «Интерфакс Северо-Запад».

Кроме того, он рассказал, что у данной ситуации появились защитники, которые пытаются совершенно неуважительно по отношению к главе ЦИК оказать поддержку «местечковых деятелей».

Однако Левичев подчеркнул, что надеется на то, что рабочая поездка в Северную столицу поможет исправить сложившуюся ситуацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ревизоры из ЦИК прибыли в Санкт-Петербург с рабочим визитом для проверки сложившейся ситуации.