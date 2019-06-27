Суд смягчил наказание лидеру «тамбовской ОПГ»

Ранее глава «тамбовской ОПГ» Владимир Барсуков был приговорен Куйбышевским районным судом к 24 годам лишения свободы.
Однако Горсуд рассмотрел апелляционную жалобу и принял решение смягчить наказания Барсукову до 23 лет и 6 месяцев.
Приговор по делу лидера «тамбовской ОПГ» был вынесен Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга 20 марта текущего года. Тогда он и был официально признан главой данной ОПГ.
Ранее осужденный уже был приговорен к 14 годам колонии за рейдерский захват магазинов в Северной столице, позднее за вымогательство, а в августе 2016 года — за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.
У Барсукова насыщенная биография. Например, до ареста он работал помощников депутата Госдумы Александра Невзорова. У осужденного есть жена и дочь Мария, которая ведет светский образ жизни.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек.