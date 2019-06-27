Для Ленинградского зоопарка найдут новый участок

Представители Смольного сообщили, что следят за работой Ленинградского зоопарка и уже ищут подходящий участок для строительства нового зоопарка.

После праздника «Алые паруса» петербурженка поинтересовалась будущим Ленинградского зоопарка на официальной странице врио губернатора Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте», ведь зоопарк расположен в центре города и громкие фейерверки могут пугать животных.

Представители Смольного ответили на вопрос жительницы и рассказали, что правительство Петербурга подыскивает участок, который подходил бы по нормам размещения зоопарков. Чиновники объяснили, что размещение зоопарков предусмотрено в рекреационных зонах, нужно учитывать их близость к объектам промышленности, дорогам , автомагистралям и жилым застройкам.

Уже рассматривались участки в Курортных районах и в Юнтолово, но власти решили найти что-то более подходящее.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в канадском зоопарке слон напал на смотрителя. Смотритель был госпитализирован в одну из больниц города с помощью санавиации в тяжелом состоянии.