Forbes назвал лучшие вузы России

Рейтинг. Фото: рресс-служба НИТУ
Рейтинг. Фото: рресс-служба НИТУ "МИСиС"

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших российских вузов. На первом месте списка разместился Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», получивший оценку 54,11 из 100 возможных баллов.

Второе место занял МГИМО с показателем 52,24 балла, третье — Московский физико-технический институт (52,01 балла).

В пятёрку лучших вузов, по данным Forbes, также вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51,46) и МГУ (51,27).

Десятку замкнул прошлогодний лидер рейтинга —РЭШ.

Отмечается, что рейтинг формировался по десяти критериям, объединенным по трём составляющим: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, который учитывает долю предпринимателей в общем числе выпускников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что СПбГУ занял 234 место в рейтинге лучших мировых вузов.

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