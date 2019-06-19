СПбГУ занял 234 место в рейтинге лучших мировых вузов

Этот результат лучше, чем был в прошлом году, на одну позицию.

Об этом говорится в исследовании QS World University Rankings 2020, которое проводила компания Quacquarelli Symonds. Занять строчку повыше СПБГУ удалось благодаря ряду факторов. Во-первых, вуз начал активнее привлекать иностранных студентов и сотрудников. В СПБГУ чаще приезжают профессора из других стран. Во-вторых, количество цитирований стало больше, также сыграла роль реализация совместных с другими вузами проектов, считает ректор СПБГУ Николай Кропачев.

В рейтинг британской компании также попали 25 российский вузов. Лучший показатель у ЛГУ им.Ломоносова, который теперь занимаешь 84 место, а не 90-е, как раньше. Новосибирский государственный университет смог перегнать СПБГУ и занять 231 место – это на 13 позиций лучше, чем в прошлом году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин оценил знания Си Цзиньпина в политологии и зал СПБГУ.