Путин оценил знания Си Цзиньпина в политологии и зал СПБГУ

Глава КНР получил звание доктора Санкт-Петербургского университета.

Глава КНР Си Цзиньпин стал доктором СПБГУ 6 июня. Лидер Китая прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ и сегодня покинет Северную столицу.

На церемонии присутствовал Владимир Путин: в апреле он и сам получил звание доктора в университете Цинхуа в Китае. Президент РФ заверил ученый совет СПБГУ, что председатель Китая является серьезным теоретиком в политологии — они не ошиблись с решением. Владимир Путин подчеркнул, что уже несколько лет наблюдает, как работает Си Цзиньпин, передают в администрации президента.

Путин и сам когда-то учился в СПБГУ (тогда ЛГУ) — он закончил юридический факультет в 1975 году. Президент вспомнил, что раньше зал, где проходило вручение, казался ему в 2-3 раза больше, но потерял свою красоту за эти годы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что делали Путин и Си Цзиньпин после деловой программы ПМЭФ.