В Петербурге открылся новый участок Усть-Ижорского шоссе

В Петербурге в тестовом режиме открыли новый участок Усть-Ижорского шоссе. Об этом стало известно в четверг, 27 июня.

Как сообщает АБН, старт движению по новому участку дороги дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Шоссе позволит разгрузить постоянные пробки в Колпинском районе Северной столицы. Кроме того, новая магистраль окажет благоприятное воздействие на экономику, так как рядом с шоссе располагаются множество крупных предприятий.

Окончательно дорогу, протянувшуюся от промзоны в Металлострое до Софийской улицы, введут в эксплуатацию осенью 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов рассказал, как Смольный снизит смертность на дорогах. Число аварий на дорогах Петербурга снизилось по сравнению с 2018 годом, но незначительно.

Врио губернатора Петербурга уверен, что смертность в ДТП можно снизить через хорошие дороги и повышение культуры вождения.