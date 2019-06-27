Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития предложило рассмотреть идею реализации программы системного контроля доходов и расходов физлиц, объясняя это эффективной мерой борьбы с теневой экономикой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина. Рассказать подробности проекта Панина отказалась, сказав, что «идея сырая».

Однако по информации ТАСС, Минэкономразвития опровергло эту информацию, заявив, что не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке.

«Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сервис по поиску работы Superjob проанализировал рынок вакансий и составил рейтинг самых привлекательных предложений от работодателей Петербурга.