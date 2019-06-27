Петербуржцы рассказали о странных пятнах на Неве

Они переживают, что реку мог кто-то загрязнить.

Об этом стало известно 27 июня. Новостью поделились очевидцы, которые выложили в социальные сети фотографии с пятном на воде. Они пишут, что заметили его под Володарским мостом. У петербуржцев есть мнение, что кто-то загрязняет реку. Пока что официальные источники никак не комментировали происходящее.

Напоминаем, что подобная проблема возникает не в первый раз. Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западу уже разбирались, откуда в Неве следы нефтепродуктов – характерные пятна обнаружили вдоль Свердловской набережной и у улицы Ватутина. Тогда источником загрязнения стала канализационная сеть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что штрафы за загрязнение природы подняли. За загрязнение окружающей среды, если оно нанесло вред здоровью человека или природе, компании начнут штрафовать на сумму от 400 до 500 тысяч рублей — раньше максимальный штраф составлял 250 тысяч рублей.