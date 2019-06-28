Стали известны подробности резни на Свердловской набережной

Конфликт со смертельным исходом произошел между грузинцем и тремя дагестанцами из-за денег.

Накануне, 27 июня, в управление уголовного розыска пришел сдаваться последний участник вооруженной драки в Красногвардейском районе Петербрурга. Она произошла 26 июня, в результате один человек скончался в больнице.

По предварительным данным, в гости к уроженцу Грузии Дмитрию Пирцхалаишвили, который и пришел к правоохрананителям накануне, приехали три «клиента» из Дагестана. Дело в том, что Пирцхалаишвили стал контрагентом людей, которые обналичивали деньги. Однако сделка на два миллиона не удалась, поэтому началась резня, рассказывает «Фонтанка».

На встречу с грузином приехали три дагестанца: Эльмар Гаджибубаев с травматическим пистолетом «Гранд Пауэр», скончавшийся впоследствии после ножевого ранения в сердце Камиль Гасанов и Норберт Багишев, получивший резаные ранения спины.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что полиция заинтересовалась резнёй на Свердловской набережной.