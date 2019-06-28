Глава Рослесхоза Валентик подал в отствку

Руководитель Федерального агенства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик заявил о намерении уйти в отставку.

Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева, передает ТАСС со ссылкой на слова самого Валентика. Он лично подтвердил данную информацию.

На сегодняшний день Иван Валентик занимает должность заместителя министра природных ресурсов и экологии, является главой Федерального агентства лесного хозяйства с октября 2014 года.

В разное время своей карьеры он работал в Росприроднадзоре и Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 июля будет час разговаривать с местными жителями лично. Пройдет прямая телефонная линия.