В Ленобласти начнется вторая волна записи в первый класс

Заявление можно подать до 5 сентября. Фото: Pixabay

Заявление можно подать до 5 сентября. Фото: Pixabay

Совсем скоро, 1 июля, стартует вторая волна приема заявлений для зачисления детей в первый класс школ Ленинградской области.

Первая волна закончится 30 июня. Она длилась почти полгода — с 1 января. Будущих первоклассников распределяли по территориальному признаку в зависимости от места прописки.

Во второй волне будут участвовать дети, которые не проживают по зарегистрированному адресу. Отметим, что заявление должно быть подано не позднее 5 сентября.

Приглашение в образовательное учреждение для предоставления всех необходимых документов родители ребенка получают в течение 15 дней после подачи заявления.

Подать заявление можно через МФЦ или заполнить электронную форму на портале государственных или муниципальных услуг Ленобласти.

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