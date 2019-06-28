В Выборге построят театральный комплекс за 2 млрд рублей

Выборг. Фото: wikimedia.org
Выборг. Фото: wikimedia.org

В скором времени будет объявлен конкурс на поиск подрядчика для разработки проектной документации.

Предполагается разработать проект по созданию театрального комплекса в городе Выборг в Ленинградской области, передает издание 78.ru со ссылкой на слова директора Выборгского замка Владимира Цоя.

Новый комплекс будет служить точкой притяжения туристов и не только, а также поспособствует реставрации исторического квартала города Выборг. Стоимость театрального комплекса составит порядка 2 миллиардов рублей.

Владимир Цой заявил, что город впервые получил проект зон охраны, где оговорены территории разрешенные к строительству. Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день работы по реставрации набережной для прогулок на Смоляном мысе идут полным ходом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге построят две новые подводные лодки проекта 677 “Лада” для ВМФ России.

Владимир Цой выборг подрядчик театральный комплекс
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