В Выборге построят театральный комплекс за 2 млрд рублей

В скором времени будет объявлен конкурс на поиск подрядчика для разработки проектной документации.

Предполагается разработать проект по созданию театрального комплекса в городе Выборг в Ленинградской области, передает издание 78.ru со ссылкой на слова директора Выборгского замка Владимира Цоя.

Новый комплекс будет служить точкой притяжения туристов и не только, а также поспособствует реставрации исторического квартала города Выборг. Стоимость театрального комплекса составит порядка 2 миллиардов рублей.

Владимир Цой заявил, что город впервые получил проект зон охраны, где оговорены территории разрешенные к строительству. Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день работы по реставрации набережной для прогулок на Смоляном мысе идут полным ходом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге построят две новые подводные лодки проекта 677 “Лада” для ВМФ России.