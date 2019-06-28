Около 50 нарушений обнаружила КСП в работе комитета по инвестициям Петербурга

Внимание аудиторов и инспекторов привлекли детали соглашения с “Магистралью Северной столицы” по ЗСД. Фото: https://pixabay.com
Внимание аудиторов и инспекторов привлекли детали соглашения с “Магистралью Северной столицы” по ЗСД. Фото: https://pixabay.com

Все они связаны с реализацией проекта ЗСД.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга провели проверку деятельности петербургского комитета по инвестициям и обнаружили нарушения. Об этом пишет “Форпост Северо-Запад”.

Внимание аудиторов и инспекторов привлекли детали соглашения с “Магистралью Северной столицы” по ЗСД. В частности, комитет предоставлял компании субсидию, не запретив приобретать на неё средства иностранной валюты. Общий размер субсидии составлял более 5 млрд рублей.

Инспекторы также нашли нарушения в отчете комитета. В нем не казали, куда были израсходованы 115,7 млн рублей по капитальным вложениям в ЗСД. А расходы на разработку проекта линии легкорельсового транспорта от центра города до Пулково оказались завышены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительные материалы похитили на иномарке со стройплощадки станции “Проспект Славы”.

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