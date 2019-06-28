Строительные материалы похитили на иномарке со стройплощадки станции “Проспект Славы”

Сотрудник “Метростроя” должен прибыть в полицию для дачи объяснений. Фото: https://peterburg.guide
Сотрудник “Метростроя” должен прибыть в полицию для дачи объяснений. Фото: https://peterburg.guide

Кража строительных материалов произошла днем 27 июня.

Какие именно строительные материалы украли сот строящейся в Петербурге станции “Проспект Славы” пока неизвестно. Известно на сегодняшний день одно — их увезли на автомобиле Volkswagen, сообщают в правоохранительных органах Петербурга.

Напомним, что станцию строят на углу проспекта Славы и Бухарестской улицы во Фрунзенском районе Петербурга.

Также стало известно, что иномарка принадлежит живущему неподалеку от строительной площадки 37-летнему мужчине.

Сотрудник “Метростроя” должен прибыть в полицию для дачи объяснений.

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метро "Проспект славы" происшествие
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