Строительные материалы похитили на иномарке со стройплощадки станции “Проспект Славы”

Кража строительных материалов произошла днем 27 июня.
Какие именно строительные материалы украли сот строящейся в Петербурге станции “Проспект Славы” пока неизвестно. Известно на сегодняшний день одно — их увезли на автомобиле Volkswagen, сообщают в правоохранительных органах Петербурга.
Напомним, что станцию строят на углу проспекта Славы и Бухарестской улицы во Фрунзенском районе Петербурга.
Также стало известно, что иномарка принадлежит живущему неподалеку от строительной площадки 37-летнему мужчине.
Сотрудник “Метростроя” должен прибыть в полицию для дачи объяснений.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что граната, обнаруженная на стадионе “Арсенал”, оказалась времен ВОВ.