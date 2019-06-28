“Аэрофлот” не планирует оказываться от 100 новых Sukhoi Superjet после авиакатастрофы в Шереметьево

Площадку, как и сам сайт для проекта, девушки должны будут разработать сами. Фото: http://winallos.com

Площадку, как и сам сайт для проекта, девушки должны будут разработать сами. Фото: http://winallos.com

Перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году.

Причины аварии, а также расследование дела в связи с авиакатастрофой 5 мая, еще продолжается. Однако авиаперевозчик уже завил о готовности подписать контракт, согласно которому порядка 100 новых SSJ до 2026 года поступят в распоряжение авиакомпании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора авиакомпании Виталия Савельева.

Уже есть действующий контракт, согласно которому 10 самолетов поступят в распоряжение “Аэрофлота”.

Напомним, что в 2018 году “Аэрофлоту” было поставлено 50 самолетов SSJ100.

Авиакатастрофа произошла 5 мая. Тогда самолет вылетал из Москвы в Мурманск, но совершил экстренную посадку, в результате которой погибли 40 и 73 пассажиров, в том числе бортпроводник.

По предварительной версии, в лайнер попала молния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сети появились шокирующие кадры посадки сгоревшего в Шереметьево самолета (видео).