Жириновский пригрозил Беглову развернуть против него предвыборную компанию

Либерал-демократы заявили, что кандидат на пост губернатора Олег Капитонов был вынужден покинуть предвыборную гонку под давлением городской администрации. По словам членов ЛДПР, в случае если Капитонов не будет зарегистрирован кандидатом на грядущих выборах, то партия начнет нацеленную кампанию против врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Текст заявления опубликован на сайте ЛДПР.

В тексте обращения говорится, что либерал-демократы продолжат участие в выборах губернатора Петербурга, которые состоятся восьмого сентября 2019 года.

Согласно закону, кандидат на пост губернатора может подать документы в предвыборную комиссию только один раз, но в ЛДПР заявили, что «если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против ВРИО губернатора».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Следственный комитет проверит муниципальные выборы в Петербурге.