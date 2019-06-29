Жириновский пригрозил Беглову развернуть против него предвыборную компанию

Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org
Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org

Либерал-демократы заявили, что кандидат на пост губернатора Олег Капитонов был вынужден покинуть предвыборную гонку под давлением городской администрации. По словам членов ЛДПР, в случае если Капитонов не будет зарегистрирован кандидатом на грядущих выборах, то партия начнет нацеленную кампанию против врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Текст заявления опубликован на сайте ЛДПР.

В тексте обращения говорится, что либерал-демократы продолжат участие в выборах губернатора Петербурга, которые состоятся восьмого сентября 2019 года.

Согласно закону, кандидат на пост губернатора может подать документы в предвыборную комиссию только один раз, но в ЛДПР заявили, что «если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против ВРИО губернатора».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Следственный комитет проверит муниципальные выборы в Петербурге.

александр беглов владимир жириновский выборы Губернатора
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тихонова прошла муниципальный фильтр выборов губернатора
На этой неделе вышла новая песня Уитни Хьюстон
В США умер 18-летний автор музыки для рэпера Face Джейкоб Туресон
Два застройщика продолжат работу над ЖК по старым условиям
Жириновский пригрозил Беглову развернуть против него предвыборную компанию
На КАД водитель КамАЗа “обронил” деревянную конструкцию на машину и скрылся
На корабли и верфи лучше всего смотреть в Петербурге
У Финлядского вокзала прошел митинг рабочих Ford