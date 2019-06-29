Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве

При этом специалисты подтвердили, что многие птицы в течение жизни меняют окраску. Фото: https://www.ridus.ru

При этом специалисты подтвердили, что многие птицы в течение жизни меняют окраску. Фото: https://www.ridus.ru

Пользователи соцсети уже назвали птицу помесью голубя с попугаем.

Видео и фотографии гуляющего по Москве зелёного голубя появились в социальной сети “ВКонтакте”, а уже позже распространились по многим соцсетям и Telegram-каналам.

Специалисты комитета по ветеринарии Москвы сказали, что такой окрас для голубя не является естественным — живет птица за городом или в городе. Об этом пишут “Известия”.

Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет, сообщили специалисты.

При этом специалисты подтвердили, что многие птицы в течение жизни меняют окраску. Окрас зависит от сезона — пестрый летний окрас меняется на зимний белый.

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