Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве

При этом специалисты подтвердили, что многие птицы в течение жизни меняют окраску. Фото: https://www.ridus.ru
При этом специалисты подтвердили, что многие птицы в течение жизни меняют окраску. Фото: https://www.ridus.ru

Пользователи соцсети уже назвали птицу помесью голубя с попугаем.

Видео и фотографии гуляющего по Москве зелёного голубя появились в социальной сети “ВКонтакте”, а уже позже распространились по многим соцсетям и Telegram-каналам.

Специалисты комитета по ветеринарии Москвы сказали, что такой окрас для голубя не является естественным — живет птица за городом или в городе. Об этом пишут “Известия”.

Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет, сообщили специалисты.

При этом специалисты подтвердили, что многие птицы в течение жизни меняют окраску. Окрас зависит от сезона — пестрый летний окрас меняется на зимний белый.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Велесе” показали, как поживают отобранные у нерадивого фотографа детеныши енота-полоскуна.

зеленый голубь москва птица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РКЦ “Велес” попросил зеленых веток и осиновой коры
Собрано более 900 тысяч рублей на помощь жительнице Выборга с лейкозом
Улюкаев пишет стихотворения в колонии
Беглов предложил сделать Соляной переулок пешеходным
Прокуратура взялась за нерабочий лифт в Тосно
Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за “Зенит” против чемпиона Сербии
Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве
Трамп обещал подумать над предложением посетить 75-летие Победы