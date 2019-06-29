Беглов предложил сделать Соляной переулок пешеходным

Врио пообещал, что оформит предложение в течение 2 недель. Фото: Google.Maps

Врио пообещал, что оформит предложение в течение 2 недель. Фото: Google.Maps

Стадион у школы №550 и поликлинику №44 приведут в надлежащий вид.

Александр Беглов встретился с жителями Центрального района Петербурга и поговорил с ними о будущем Соляного переулка в субботу 29 июня. Врио губернатора предложил сделать переулок исключительно пешеходным.

Активисты признали предложение разумным и Беглов пообещал, что оформит предложение в течение 2 недель.

Беглов выслушал жалобы на состояние стадиона у школы №550 и поликлиники №44 и пообещал, что объекты приведут в порядок. Врио сегодня приехал в центр Санкт-Петербурга с проверкой и встретился с местными жителями 29 июня.

Соляной переулок имеет длину в 460 м и проходит от улицы Чайковского до Пестеля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов пообещал убрать свалку и построить школу и детсад в центре Петербурга.