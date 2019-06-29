В центре Петербурга появилась зона отдыха с шезлонгами

В центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной открылась зона отдыха, где можно почитать интересную книгу, сидя в шезлонге.
На территории городского общественного пространства есть деревянные столики, яркие шезлонги, книжные полки для буккроссинга и различные экзотические растения.
Новая зона отдыха находится на Малой Конюшенной прямо у часов с барометром. Отмечается, что идейными вдохновителями и создателями данного проекта стали петербуржцы Артур Стамбульцян, Ольга Мнишко и Павел Додонов. Районная администрация согласовала идею и поддержала проект, пишет издание «Невские Новости».
Пространство создано для того, чтобы жителям Северной столицы было где отдохнуть и расслабиться, отвлечься от повседневной рутины.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургским бездомным подарят свитера из собачьей шерсти.