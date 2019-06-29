Путин нанесет визит в Иркутскую область

В результате ЧП погибли пять человек, затоплены более четырех тысяч домов. Фото: РИА Новости

В результате ЧП погибли пять человек, затоплены более четырех тысяч домов. Фото: РИА Новости

28–29 июня Владимир Путин принимал участие в саммите G20 в японской Осаке.

29 июня 2019 года поздно вечером в городе Братске Иркутской области пройдет совещание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. На данном совещании будут обсуждаться вопросы о ликвидации последствий паводка, произошедшего на днях, сообщает издание «Ведомости».

Также на совещании будут присутствовать глава МЧС, Евгения Зиничева, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напоминаем, режим ЧС был введен в Иркутской области из-за сильного паводка, затронувшего 20 населенных пунктов. На данный момент известно, что в результате ЧП погибли пять человек, затоплены более четырех тысяч домов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Иркутской области число погибших от паводка достигло пяти. Ранее сообщалось о трех погибших. Среди них есть ребенок.