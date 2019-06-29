В Петербурге сквер назовут именем Александра Володина

В Санкт-Петербурге прошло заседание топонимический комиссии, на котором было принято несколько решений о переименовании некоторых городских объектов.

Сквер, расположенный на искусственном острове в устье реки Смоленки, будет назван в честь известного писателя из Северной столицы Александра Володина.

Находящийся по соседству сквер на перекрестке улицы Кораблестроителей назовут в честь фильма «Осенний марафон», который снят по одной из самых известных пьес Володина.

Кроме того, сквером Полярных Конвоев будет названо место на пересечении улицы Седова и Большого Смоленского проспекта. Также в честь футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова будет назван сквер на перекрестке улиц Кемской и Динамовской.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Санкт-Петербурга появилась зона отдыха с шезлонгами.