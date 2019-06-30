В центре Петербурга карманники украли у мужчины кошелек

В субботу, 29 июня, сотрудникам полиции Центрального района Санкт-Петербурга стало ивзестно о преступлении.

Установлено, что у дома 38 по Дворцовой набережной в Центральном районе Северной столицы двое неизвестных злоумышленников совершили хищение бумажника с денежными средствами у 64-летнего мужчины.

Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже по подозрению в совершении данного преступления в отделение полиции Центрального района были доставлены двое мужчин в возрасте 30 и 40 лет.

Полицеские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Выборгского района пошел в 2 часа ночи в кафе и лишился мобильного телефона и денежных средств.