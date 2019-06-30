В Кронштадте от взрыва в газового баллона пострадал человек

Всех сотрудников и посетителей торгового центра - более 100 человек - эвакуировали. Фото: https://sm-news.ru

Всех сотрудников и посетителей торгового центра - более 100 человек - эвакуировали. Фото: https://sm-news.ru

Взрывная волна выбила стекла и повредила стены.

Как сообщили спасатели Петербурга, взрыв произошел накануне днем в торговом центре “Кронштадтский дом бытовых услуг”. Торговый центр расположен на проспекте Ленина.

По предварительной версии, на третьем этаже центра 38-летний рабочий проводил монтажные работы по установке кондиционера. Именно в этот момент и произошел взрыв. Также стало известно, что взорвался газовый баллон.

В результате пострадал рабочий, у него ожог кисти. Всех сотрудников и посетителей торгового центра — более 100 человек — эвакуировали.

Взрывная волна выбила стекла в туалете и повредила стены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ТК “Заневский Каскад — 2” эвакуируют людей.