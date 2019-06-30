В Китае произошел взрыв на химическом заводе. Двое погибших

В результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой погибли два человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел на заводе Anhui Maiqi Chemical Co. в городе Бэнбу вечером 28 июня.

Один из сотрудников завода проводил очистку резервуара для хранения химических веществ и застрял там. В ходе спасательной операции в резервуаре прогремел взрыв. Погибли рабочий и пожарный, еще девять спасателей получили ранения.

Профильные ведомства начали расследования произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кронштадте от взрыва газового баллона пострадал человек. Взрывная волна выбила стекла и повредила стены. По предварительной версии, на третьем этаже центра 38-летний рабочий проводил монтажные работы по установке кондиционера. Именно в этот момент и произошел взрыв.