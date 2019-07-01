Сын Жириновского пожелал Беглову не стать губернатором

Текст письма Лебедева появился в сети 1 июля. Фото: duma.gov.ru
Текст письма Лебедева появился в сети 1 июля. Фото: duma.gov.ru

Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы, представляющий ЛДПР считает, что Олег Капитанов не смог пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора по вине действующей власти. Сын Владимира Жириновского опубликовал открытое письмо Александру Беглову, в котором пожелал ему проиграть выборы; текст письма появился в сети 1 июля.

Олегу Капитанову не хватило восьми подписей от муниципалов для прохождения фильтра: он представил в СПБИК 147, когда нужно 155. Депутат ЛДПР рассказал о проблеме врио губернатора Александру Беглову и тот предложил ему пост в Смольном: сейчас Капитанов возглавляет комитет по межнациональным отношениям Петербурга. Капитанов покинул ЗакС и временно не является членом ЛДПР.

Муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Петербурга прошли четыре кандидата: Александр Беглов, Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко. Подписи жителей Петербурга — их нужно не менее 76 тысяч — представил только врио губернатора Беглов. Беглов является членом партии “Единая Россия” с 2003 года, но идет на выборы как независимый кандидат.

Игорь Лебедев занимает пост зампреда Госдумы с 2011 года. В 2016 году Жириновский называл его в качестве возможного кандидата на пост президента от ЛДПР.

Первым официальным мероприятием для Капитанова стал праздник Сабантуй в деревне Энколово, куда экс-депутат приехал вместе с Бегловым. Бывший кандидат заявил, что при выборе между партией и жителями Петербурга он выбирает петербуржцев и намерен работать на благо города.

Капитанов не только являлся кандидатом в губернаторы Петербурга, но и возглавлял фракцию ЛДПР в парламенте города. Владимир Жириновский в письме, написанном в конце июня, заявил, что Капитанов скоро покинет Смольный, но пока этого не произошло. Капитанов не стал первым, кто перешел из партии ЛДПР на работу в правительство Петербурга: Константин Сухенко сейчас руководит комитетом по культуре в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Медведев рассказал, как изменится “Единая Россия”.

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