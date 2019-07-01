При нападении с гранатой на блокпост в Чечне убит полицейский

Нападение на КПП произошло на окраине села Бамут. Фото: yandex.ru/maps
Нападение на КПП произошло на окраине села Бамут. Фото: yandex.ru/maps

Сегодня на рядом с селом Бамут в в Ачхой-Мартановском районе неизвестный ударил ножом ударил полицейского, а затем бросил гранату.

Контрольно-заградительный пост подвергся атаке около 2 часов дня. Сотрудник временной оперативной группировки МВД погиб при транспортировке в госпиталь. Нападавшего ликвидировали ответным огнем, сообщили в МВД по СКФО.

На месте происшествия работает следствие, личность нападавшего пока не установлена.

Погибший сотрудник правоохранительных органов, по словам источника Интерфакса, командирован в Чечню из Кузбасса. Напавший бросил гранату под навес блокпоста, хотя там никого не было. 32-летний патрульный, попытавшийся остановить агрессора, получил несколько ударов ножом.

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