В Петербурге отфильтровались четыре кандидата в губернаторы

Врио губернатора Александр Беглов и еще трое кандидатов сумели пройти муниципальный фильтр. Фото: Администрация Губернатора

Врио губернатора Александр Беглов и еще трое кандидатов сумели пройти муниципальный фильтр. Фото: Администрация Губернатора

Сегодня в Петербурге в 6 часов вечера завершился прием документов у кандидатов для участия в губернаторских выборах.

Зарегистрированы 28 человек, муниципальный фильтр прошли четверо. Избирком примет решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней.

Каждый кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой более 155 муниципальных депутатов города. Собрать подписи на данный момент удалось врио губернатора Александру Беглову, двум депутатам городского парламента от «Справедливой России» Надежде Тихоновой и Михаилу Амосову, а также режиссеру Владимиру Бортко, который представляет в Госдуме фракцию КПРФ.

Совсем немного подписей не хватило депутату от ЛДПР Олегу Капитанову, который предоставил в избирательную комиссию 149 подписей муниципалов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЦИК не видит оснований отменять выборы в Петербурге.