«ПИЛАРН» отправился проверять состояние реки Мурзинки

Фото: ВК / РЫБАЦКОЕ - наш район!
Фото: ВК / РЫБАЦКОЕ - наш район!

Оттуда в Неву попала вода темно-коричневого цвета.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в комитете по природопользованию. Специалисты отправились к реке, протекающей в Невском районе Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, почему она поменяла цвет. Мурзинка, впадая в Неву, окрасила ее в нехарактерный цвет.

Напоминаем, что тревогу забили местные жители, которые рассказали о случившемся в социальной сети «Вконтакте». Они поделились фотографиями и рассказывали о своих переживаниях. Очевидцы считают, что во всем могут быть виноваты работники ЖК «Живи в Рыбацком», которые сбрасывают в реку песок со стройки.

К слову, Мурзинка не первый рак меняет окраску – недавно она стала черной, а до этого становилась белой, красной и даже фиолетовой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Васильевском острове река Смоленка вышла из берегов. Укладка тротуарной плитки в парке потребуется уже через нескольких таких затоплений.

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