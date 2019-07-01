Свинья Варя снова вышла на прогулку по Васильевскому

Петербурженку заметили лежащей под кустом.

Видеозапись появилась сегодня, 1 июля, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Ей поделился местный житель, который, видимо, ни разу не видел Варю. Она, к слову, давно покоряет просторы Интернета – ее не первый раз фотографируют и выкладывают в сеть. Свинка чаще всего либо прогуливается, либо лежит где-нибудь и отдыхает. Местные давно привыкли к ней и уже не удивляются странной обитательнице. Некоторые, правда, недовольны тем, что животное ходит в одиночестве где хочет.

Напоминаем, что владелец Вари рассказывал, что выпускает ее иногда погулять, так как она очень любит бродить по району. Также свинья предпочитает кефир, фрукты и овощи, а также не против фотографироваться с прохожими.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по Васильевскому прогулялась свинья. Она улеглась на землю и просто наслаждалась хорошей погодой. Кто-то безучастно проходил мимо, а некоторые сфотографировали интересное зрелище.