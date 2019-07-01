«Зенит» хочет купить Рогича за 11,4 млн долларов

Сейчас футболист играет за «Селтику».

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Слухи пока что не подтвердили официальные источники, но Scotland Herald уверяет, что «Зенит» и «Селтика» пытаются договориться о трансфере полузащитника Тома Рочига. Петербургский клуб якобы готов заплатить за него более 11 миллионов долларов. Переговоры пройдут уже на текущей неделе, уверяет СМИ.

Уточняется также, что договор Рогича с «Селтикой» заключен до 2023 года. Специалисты оценивают его стоимость в менее чем три миллиона евро. В минувшем сезоне нападающий забил пять голов, а также смог отдать шесть голевых передач.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что итальянский полузащитник Маркизио уходит из «Зенита». 33-летний спортсмен в апреле этого года перенес операцию на колене, которая требует реабилитации сроком до полугода – все это время, разумеется, он не сможет играть. Как сложится его карьера после этого – остается лишь гадать.