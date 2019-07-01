Из самолета, пролетающего над Лондоном, выпало тело безбилетника

Есть подозрение, что мужчина пытался таким образом улететь в нужную ему страну.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает Скотленд-Ярд, передает ТАСС. Речь идет о борте Kenya Airways, который летел из Найроби.

Все началось с того, что в Лондоне в районе Клапхэм в саду у дома нашли труп мужчины. После проверки удалось выяснить, что он выпасть из самолета, который пролетал над городом. Когда осмотрели воздушное судно, то нашли в отсеке шасси сумку, в которой лежали водка и небольшой запас еды. Видимо, мужчина не мог купить билет и решил испытать судьбу. Он не предусмотрел многих вещей, так что после того, как он замерз насмерть, тело оказалось на земле.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти безбилетника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажирам самолета из Грузии Роспотребнадзор устроил проверку. Несколько минут пассажиров рейса Батуми — Москва не выпускали из самолета.