Из самолета, пролетающего над Лондоном, выпало тело безбилетника

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Есть подозрение, что мужчина пытался таким образом улететь в нужную ему страну.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает Скотленд-Ярд, передает ТАСС. Речь идет о борте Kenya Airways, который летел из Найроби.

Все началось с того, что в Лондоне в районе Клапхэм в саду у дома нашли труп мужчины. После проверки удалось выяснить, что он выпасть из самолета, который пролетал над городом. Когда осмотрели воздушное судно, то нашли в отсеке шасси сумку, в которой лежали водка и небольшой запас еды. Видимо, мужчина не мог купить билет и решил испытать судьбу. Он не предусмотрел многих вещей, так что после того, как он замерз насмерть, тело оказалось на земле.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти безбилетника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажирам самолета из Грузии Роспотребнадзор устроил проверку. Несколько минут пассажиров рейса Батуми — Москва не выпускали из самолета.

лондон самолет тело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Из самолета, пролетающего над Лондоном, выпало тело безбилетника
Во вторник в Ленобласти будут грозы и град
Охранник, избивший подростка в Колпино из-за подозрения, стал фигурантом ...
В квартире в Петербурге обнаружили полумертвого питона
«Зенит» хочет купить Рогича за 11,4 млн долларов
В Сандела мужчина умер за рулем после столкновения с жилым домом
Юного пешехода задела «БМВ» в Выборге