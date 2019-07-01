Экс-хоккеист СКА Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

Панарин играл за "СКА" 2 года - с 2013-го по 2015-ый. Фото: instagram @artemiypanarin

Панарин играл за "СКА" 2 года - с 2013-го по 2015-ый. Фото: instagram @artemiypanarin

Никому из России до него не платили 11,6 миллионов долларов в год.

Об этом стало известно 1 июня – в понедельник Артемий Панарин заключил контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Он перешл туда в качестве свободного агента. Бывший игрок петербургского СКА стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ за всю историю. Уточняется, что контракт заключен на семь лет.

Больше Панарина в НХЛ получает только Коннор Макдэвид – он зарабатывает 12,5 миллионов долларов в год.

Напоминаем, что хоккеист выступал за СКА с 2013 по 2015 годы. После он покинул Россию, чтобы покорить Америку. За последнее время он успел сменить несколько клубов, чтобы попасть в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» хочет купить Рогича за 11,4 млн долларов. Уточняется также, что договор Рогича с «Селтикой» заключен до 2023 года. Специалисты оценивают его стоимость в менее чем три миллиона евро.