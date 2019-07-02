В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве мужчины отверткой

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя города Никольское по подозрению в убийстве.

По факту гибели 44-летнего мужчины Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мужчины было обнаружено на парковке недалеко от жилого дома на Октябрьской улице в городе Никольское, сообщили в Gazeta.SPb.

По следственным данным, вечером 29 июня 2019 года компания из 4 человек распивала алкоголь в салоне автомобиля, припаркованного возле жилого дома. Драка между владельцем машины и его новым знакомым произошла в результате выяснения отношений. В ходе потасовки подозреваемый нанес колотую рану в грудь пострадавшего, предположительно, отверткой. Мужчина скончался на месте.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний подозреваемый, находившийся на месте преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан подозреваемый в нападениях на таксистов в Петербурге.