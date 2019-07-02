На Рубинштейна закрыли незаконную кофейню

Фото: пресс-служба ККИ
Фото: пресс-служба ККИ

Предприниматель разместил кофейню на первом этаже дома № 10, лит. А по улице Рубинштейна без оформления необходимых документов.

2 июля в ведомстве рассказали, что работники Комитета по контролю за имуществом провели проверку помещения кафе еще в июне. В ходе проверки было установлено, что помещение занято без правоустанавливающих документов. Арендатор отказался добровольно освободить помещение.

Местные жители жаловались на работу заведения. Ведомство установило, что у заведения проблемы с вентиляцией и отсутствует санузел для персонала кофейни и нет документов о подключении к канализации.

Пользователю данного помещения выдали уведомление о том, что территорию необходимо освободить добровольно, но ничего не произошло в указанные сроки.

1 июля 2019 года, работники ККИ вместе с сотрудниками подведомственной организации прибыли освобождать помещение принудительным путем.

На данный момент оформляются документы по передаче помещения администрации Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после драки на Рубинштейна сотрудница бара попала в больницу.

ККИ незаконная аренда рубинштейна
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